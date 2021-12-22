В столице собака оказалась в полыньи, и ее пытался спасти мальчик, однако сам оказался в беде.

В Днепровском районе Киева на территории Русановки на канале пес провалился под лед, его бросился спасать мальчик и сам оказался в воде.

Один из очевидцев взял длинную палку и бросил ребенку, а потом животное схватилось за нее зубами и притянуло мальчика ближе к берегу, свидетельствует видео, опубликованное на странице в Instagram dtp.kiev.ua.

Читайте такжеОтдал кислородную маску ребенку: спасатель из Киева стал "героем дня" благодаря трогательному поступку (видео)По его данным, еще один очевидец уже снял верхнюю одежду и собирался кинуться к ребенку в полынью, но такой шаг уже не был необходим.

"…мальчик спасал собаку из полыньи и еле выбрался сам, тонкий лед обламывался. Ему помог взрослый, взял палку и бросил мальчику. Затем уже спасенная мальчиком собака тянула за палку, за которую держался мальчик…", – говорится на канале.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали спасение ребенка собакой в столице.

"Просто невероятно... Спасибо всем, кто участвовал в спасении", – написала vitaaaa_vitaaaa. "А пацан то мужиком будет…", – считает daniil_denysenko_. "Молодцы, но какая умная собака полезла помогать мальчику", – поделилась мнением litvin_t.

Ранее сообщалось, что в Днепре полицейские на ул. Гоголя спасли собаку, у которой были обледенелые лапы, и стали героями сети.

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