Спасенное животное когда-то было домашним, отметили активисты.

В Киеве дети вырвали когти коту по кличке Жорж, его подкинули волонтерам в Голосеевском районе Киева полтора года назад. В столице на территории Голосеевского района на улице есть домики для котов, которые называют котобазами.

Животное исчезло на все лето, а потом вернулось, когда дети пошли на учебу и перестали ходить к котобазам, рассказала ТСН.ua волонтер Наталья Петрущенкова.

По ее словам, коту никак не могут подобрать семью.

Читайте такжеВ харьковском метро спасли кошечку: стала известна судьба животного (видео)"Он уже столько всего пережил. Жоржа подбросили еще полтора года назад. Здесь же – рядом школа, дети проходят мимо, и Жорж больше всего пострадал. Тот год был страшным, одного котенка дети повесили, так они забавлялись, а Жоржику вытащили когти. Лечить на улице его было сложно. Как только начались школьные каникулы, он просто исчез. Его не было все лето, я уже думала, что он... неживой...", – поделилась волонтер.

Жорж ходит только на подушечках лап, говорится на странице сообщества "Котобаза" в Facebook.

В сообществе отмечается, что кот молодой, ласковый и когда-то был домашним.

"…сколько бы он ни терся об ноги приходящих гостей на Котобазу, забирают других, но не его... Добряк, пушистик, привит, лоточек знает. Чего ему еще не хватает, чтобы попасть в семью?", – поставили вопрос в сообществе.

Напомним, в августе этого года в метро Киева из переноски волонтеров сбежала кошечка, она бродила по подземке восемь дней, а потом попала в котоловку. Позже животное отдали волонтеру.

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Автор: Екатерина Присяжнюк