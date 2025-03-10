Министр призвал прятать бумажное разрешение на полочку.

Украинцы за восемь часов, с тех пор как появилась возможность получить онлайн-разрешение на оружие, сгенерировали уже более 90 тысяч таких разрешений в приложении "Дія".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Вы сгенерировали 90 000+ разрешений на оружие в "Дії" за 8 часов! Суперскорость, как всегда. Если еще не разобрались, как подтянуть документ, - смотрите пошаговую инструкцию от команды", - написал министр.

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Федоров призвал пользоваться разрешением на оружие в "Дії", а бумажное разрешение "прятать на полочку".

Разрешение на оружие можно мгновенно сгенерировать в "Дії

Как сообщал УНИАН, ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что в "Дії" запустили сервис по получению онлайн-разрешений на оружие. Таким образом, документ стало возможно получить как в сервисах Министерства внутренних дел, так и в приложении.

По словам министра цифровой трансформации Федорова, благодаря новому сервису в "Дії" цифровое разрешение на оружие можно сгенерировать мгновенно из Единого реестра оружия и просмотреть полную информацию обо всем своем оружии и увидеть статус документа.

Министр рассказал, что в "Дії" пользователь будет получать оповещения об окончании срока действия документа, а продлить разрешение можно онлайн через сайт МВД.

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