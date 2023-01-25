Мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки, и Украина может занять ее место.

Разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступления минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.

Кроме того, это поможет украинским отраслям восстановить и нарастить производство, а соответственно – завоевать те рынки, с которых были вынуждены уйти российские компании из-за санкций. В этом убежден президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

"В войне побеждают экономики. И российский агрессор сознательно нанес удар по украинской экономике. Это и разрушение промышленных мощностей, энергетики, и блокирование морских портов, через которые шла львиная доля всего экспорта. Мы видим, насколько сократились поступления в государственный бюджет. Благодаря международной помощи, Украине удается обеспечить финансирование расходных статей. Но мы должны понимать: страна будет жить, отстраиваться и развиваться, только тогда когда мы решим вопрос обеспечения себя собственными ресурсами", - отметил Щелкунов.

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Он акцентировал: мировое сообщество ограничило санкциями экспорт российской продукции на свои рынки, и Украина может занять ее место. Но для этого крайне необходимо открыть морские порты, ведь железнодорожные коридоры не могут обеспечить полноценные потоки товаров. И вместе со странами-партнерами, ООН и бизнес организациями, вопрос разблокирования портов можно поднять на самый высокий уровень обсуждения.

"Важность этой проблемы понимают и в Европе. Непрерывное донорское финансирование не может быть вечным: следует запустить экономику Украины, а без открытых торговых ворот это сделать трудно. По оценкам экспертов, поступления в Украину валюты как результат открытия морской логистики превысили бы 20 миллиардов долларов в год. Для сравнения-это больше, чем европейские страны нам оказали в виде помощи", - подчеркнул Щелкунов.

Кроме того, он напомнил, что торговля не происходит в одну сторону, и украинские предприятия потеряли возможность не только экспортировать продукцию, но и импортировать сырье и оборудование, необходимое для работы.

Ранее первый вицепремьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали. Это позволит поддержать экономику страны, пострадавшей от российской войны, и увеличить рост ВВП.