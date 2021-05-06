Михаил Радуцкий отметил, восстановление состояния здоровья людей после коронавирусной болезни является одной из важнейших проблем во всем мире.

У людей, переболевших COVID-19, все чаще диагностируют стенокардию и аритмию, легочный фиброз, поражение миокарда, почек, сосудистой и эндокринной систем.

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

Радуцкий отметил, что восстановление состояния здоровья людей после COVID-19 на сегодняшний день является одной из важнейших проблем во всем мире.

"COVID-19 - это не обычное ОРЗ. Его последствия гораздо опаснее. У тех, кто переболел, все чаще диагностируют стенокардию и аритмию, легочный фиброз (состояние, при котором легкие теряют способность захватывать кислород и развивается дыхательная недостаточность), поражение миокарда, почек (развивается почечная недостаточность), сосудистой системы (может привести к сердечной недостаточности, инфаркту и инсульту), эндокринной системы (ухудшается работа щитовидной и поджелудочной желез)", - отметил депутат.

Радуцкий подчеркнул, что COVID-19 особенно опасен для пациентов с хроническими заболеваниями. Коронавирус снижает иммунитет человека, а больные, например сахарным диабетом, склонны к развитию тяжелых форм пневмонии.

По его словам, ученые продолжают исследовать так называемый постковидный синдром. Во Франции обнаружили, что даже через два месяца после болезни больше половины людей, которые перенесли COVID-19, испытывают головную боль, расстройства пищеварения, боли в груди, повышенную утомляемость, психические расстройства.

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По данным Минздрава Украины, 70% пациентов, переболевших COVID-19, нуждаются в реабилитации.

При этом Радуцкий напомнил, что 20 апреля Минздрав утвердил протокол оказания реабилитационной помощи пациентам с Коронавирусной болезнью.

"Теперь НСЗУ должна разработать соответствующий пакет программы медицинских гарантий. Это требует времени. Далее нужно определить необходимый объем финансирования, внести изменения в бюджетную программу, согласовать, разработать требования к медицинским учреждениям, определить сеть этих учреждений, в частности санаторно-курортных, для специализированной помощи, заключить контракты. В конце концов провести обучение медицинских работников, которые будут входить в мультидиспансерные бригады (это даже еще не предусмотрено!)", - добавил он.

По словам Радуцкого, если все звенья процесса отработают быстро и скоординировано, в лучшем случае первую реабилитационную помощь пациенты после COVID-19 смогут получить не раньше осени, хотя люди нуждаются в ней уже сегодня.

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Коронавирус в Украине

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели более 2 млн человек, от осложнений болезни умерли более 45,4 тыс.

По данным медиков, постковидный синдром может длиться более 12 недель от начала заболевания.

Его симптомы могут проявляться со стороны любой системы - дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной. Наиболее типичными являются изменения в респираторной системе. Довольно часто случаются когнитивные расстройства: нарушения памяти, функций высшей нервной системы.

На сегодняшний день не существует четких рекомендаций по медикаментозному лечению постковидного состояния. Большинство рекомендаций США и ЕС сводятся к восстановительной терапии - физическая реабилитация, полноценное питание, нормальный сон.

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Автор: Константин Гончаров