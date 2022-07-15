Переломный момент наступил в 2018 году, когда украинский набрал динамики.

За последние восемь лет доля украинского языка в вакансиях работодателей выросла в четыре раза, Российской – уменьшилась втрое.

Об этом свидетельствует исследование сайта Work.ua. Сейчас на сайте по поиску работы больше всего вакансий на украинском языке - 76%.

В 2015 году вакансии на украинском языке составляют 16% от общего количества вакансий, размещенных на Work.ua, русском - 80%.

Переломный момент наступил в 2018 году, когда украинский набрал динамику, а уже в первом полугодии 2022 года достиг отметки 58%, русский же уменьшился до 38%. Анализ данных по состоянию на 30 июня 2022 года показывает более существенные изменения: украинский – 68%, русский – 26%. Примечательно, что английский язык вырос за восемь лет в полтора раза – с 3,5% до 5%.

Самым украинизированным городом был и остается Львов: в 2015 году – 70% вакансий на родном языке, в 2022 году – 86%, в июне - 92%. При этом наибольшую динамику украинизации в 15 раз показал Харьков: в 2015 году – 3%, в июне 2022 года – 45%.

По состоянию на сейчас больше всего вакансий на украинском языке – 76% размещено в категории "администрация, руководство среднего звена", на русском – 30% в категории "продажи, закупки", на иностранных языках - 25% на английском языке и 2% на других языках в категории "IT, компьютеры, интернет".

На решение соискателей об отзыве на вакансию на украинском языке существенно повлияет вступление части второй и шестой статьи 27 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", отмечают в Work.ua.

С 16 июля 2022 года вступают в силу отдельные нормы, касающиеся использования языка в сети Интернет. К тому же Уполномоченный по защите государственного языка сможет налагать взыскания на физических лиц за нарушение закона.

Ранее сообщалось, что спрос на рынке труда в Украине преобладает предложение, а не спрос, а зарплаты, по сравнению с довоенным периодом, уверенно снижаются.

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