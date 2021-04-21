Виталий Рудзько, которого судили за нападение на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь-Киев", 13 апреля умер в СИЗО. Женщина рассказала о последней встрече с нападавшим, который нанес ей физические и психические травмы.
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Как говорится в материале ТСН, Луговая рассказала журналистам - о смерти Рудзько узнала, когда суд перенесли.
Женщина пытается подобрать слова, чтобы объяснить, что сейчас чувствует. Смерть ее обидчика, 46-летнего, дважды судимого Виталия - совсем не такое наказание, какое она представляла.
Ночь нападения она до сих пор помнит в деталях, как и 8 месяцев назад, когда впервые на всю страну призналась: на глазах сына ее жестоко избил и пытался изнасиловать неизвестный.
Маленькому Захару после этой поездки пришлось полгода заниматься с психологом. Сама Анастасия долго лечилась: о своей реабилитации она отчитывалась в соцсетях. А еще за это время ей начали писать другие женщины - жертвы насилия. Женщина начала снимать и выкладывать в сеть короткие ролики об их историях.
Жертва нападения перенесла 8 месяцев лечения. Сейчас она почти забыла о постоянных болях в голове. Но все еще пытается избавиться от синяков, собирает средства, чтобы вправить челюсть и ходит к психологу.
С лета Анастасия несколько раз виделась с нападавшим на судебных заседаниях. На одних он просил прощения, на других - уже забрасывал проклятиями. Между тем - просил дать возможность отработать наказание, загладить вину деньгами и неоднократно подчеркивал - болен раком.
По предварительным данным, Рудзько умер по естественным причинам, вследствие болезни. Телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании.
Нападение на Анастасию луговую: что известно
- Ужасное происшествие случилось в ночь на 1 августа 2020 года. В купе поезда "Киев – Мариуполь", где спала Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.
- Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.
- Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Изверга задержали по прибытии поезда в Киев.
- Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году - за угон автомобиля, в 1999-м - за хулиганство, в 2008-м - за кражу.
- Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
- С момента задержания подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы. Однако его защита требовала 5 лет для насильника.
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