С лета Анастасия несколько раз виделась с нападавшим на судебных заседаниях.

Виталий Рудзько, которого судили за нападение на Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь-Киев", 13 апреля умер в СИЗО. Женщина рассказала о последней встрече с нападавшим, который нанес ей физические и психические травмы.

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Как говорится в материале ТСН, Луговая рассказала журналистам - о смерти Рудзько узнала, когда суд перенесли.

Женщина пытается подобрать слова, чтобы объяснить, что сейчас чувствует. Смерть ее обидчика, 46-летнего, дважды судимого Виталия - совсем не такое наказание, какое она представляла.

Ночь нападения она до сих пор помнит в деталях, как и 8 месяцев назад, когда впервые на всю страну призналась: на глазах сына ее жестоко избил и пытался изнасиловать неизвестный.

Маленькому Захару после этой поездки пришлось полгода заниматься с психологом. Сама Анастасия долго лечилась: о своей реабилитации она отчитывалась в соцсетях. А еще за это время ей начали писать другие женщины - жертвы насилия. Женщина начала снимать и выкладывать в сеть короткие ролики об их историях.

Жертва нападения перенесла 8 месяцев лечения. Сейчас она почти забыла о постоянных болях в голове. Но все еще пытается избавиться от синяков, собирает средства, чтобы вправить челюсть и ходит к психологу.

С лета Анастасия несколько раз виделась с нападавшим на судебных заседаниях. На одних он просил прощения, на других - уже забрасывал проклятиями. Между тем - просил дать возможность отработать наказание, загладить вину деньгами и неоднократно подчеркивал - болен раком.

По предварительным данным, Рудзько умер по естественным причинам, вследствие болезни. Телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании.

Нападение на Анастасию луговую: что известно

Ужасное происшествие случилось в ночь на 1 августа 2020 года. В купе поезда "Киев – Мариуполь", где спала Анастасия Луговая с сыном, пробрался пьяный мужчина – Виталий Рудзько.

Он пытался изнасиловать женщину, но Анастасия сопротивлялась. Подозреваемый жестоко избил пострадавшую, однако ей удалось скрыться от злоумышленника.

Помогла потерпевшей проводница другого вагона, которая сообщила об инциденте начальнику поезда. Изверга задержали по прибытии поезда в Киев.

Подозреваемым оказался уроженец Запорожья Рудзько Виталий Евгеньевич 1975 года рождения. Он был трижды судим. В 1996 году - за угон автомобиля, в 1999-м - за хулиганство, в 2008-м - за кражу.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие), ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

С момента задержания подозреваемый находился под арестом. Еще в начале августа в прокуратуре Киева обещали, что ему "светит" до 7 лет тюрьмы. Однако его защита требовала 5 лет для насильника.

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Автор: Дмитрий Захаров