По его словам, союзники должны обеспечить Украине все необходимое, чтобы она нанесла России поражение на поле боя.

Приглашение Украины вступить в НАТО может способствовать обеспечению мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил основатель Фонда "Альянс демократий", бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен во время форума "Украина. Год 2024".

Он подчеркнул, что союзники должны обеспечить Украине все необходимое, чтобы она нанесла России поражение на поле боя. И гарантии безопасности от союзников, как заявил Расмуссен, сегодня очень важны, эти гарантии должны обеспечить потребности Украины на пути в ЕС и НАТО.

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"Долгосрочная безопасность Европы также зависит от вступления Украины в ЕС и НАТО. Именно над этим мы сейчас и работаем. На запрос президента Зеленского мы основали новую рабочую группу (Международную рабочую группу по вопросам безопасности и евро-атлантической интеграции - УНИАН) высокого уровня по евроатлантической интеграции Украины. Мы готовим уже определенный отчет", - сказал он.

По словам Расмуссена, Путин должен понять, что Украина присоединится к НАТО.

"Что он не может ничего сделать, чтобы не допустить этого, что Украина превратилась в первую линию сдерживания России, что продолжение этой войны никоим образом не может остановить или задержать неотвратимое. И приглашение Украины вступить в НАТО может способствовать обеспечению мира. Украина имеет право на существование как свободная, демократическая и независимая страна", - отметил он.

Расмуссен подчеркнул, что "дорога к миру требует российского поражения и интеграции Украины в НАТО и ЕС".

Украина - НАТО

Как сообщал УНИАН, при участии известных мировых политиков была начата работа Международной Рабочей Группы по вопросам безопасности и евро-атлантической интеграции, которая в странах-членах Организации Североатлантического договора будет продвигать цель Украины относительно полноправного приобретения членства в НАТО.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что основная цель создания Международной Рабочей Группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции - это приобретение Украиной полноправного членства в НАТО, которому будет предшествовать процесс заключения соглашений между Украиной и странами-партнерами о гарантиях безопасности.

Ермак напомнил, что ранее в рамках другой рабочей группы по вопросам международных гарантий безопасности для Украины были разработаны рекомендации по международным гарантиям безопасности под названием "Киевский договор безопасности" (The Kyiv Security Compact). Этот документ стал основой для Вильнюсской декларации лидеров "Группы семи" и Украины относительно гарантий безопасности для нашего государства. В этом году Украина и Великобритания подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

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