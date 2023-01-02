Девушка прославилась исполнением патриотических песен на заводе во время осады Мариуполя.

Известная на весь мир парамедик с "Азовстали" Екатерина Полищук, она же "Пташка", призналась, что не надеялась, что ей удастся вернуться с завода в Мариуполе. Об этом она рассказала в интервью с "1+1".

"Посмотрим правде в глаза. Я не думала, что я вернусь с "Азовстали". Я была в этом уверена, и меня это нисколько не огорчало", — шокировала признанием Екатерина.

Девушка добавила, что она - воин, поэтому понимала ситуацию. А потому и не было смысла сидеть и жаловаться, плакать и надеяться на возвращение домой.

"Позиция была стойкой, такой и остается: не можешь изменить ситуацию - измени к ней отношение", — говорит "Пташка".

Она пела в аду Мариуполя, пока россияне атаковали "Азовсталь" с неба, моря и с земли.

Чем известна "Пташка" с "Азовстали"

Парамедик стала известной, когда видео ее пения на окруженном россиянами заводе "Азовсталь" разлетелись по сети. Девушка вдохновляла защитников Мариуполя не терять боевой дух.

После вывода защитников с "Азовстали" Екатерина Полищук попала в российский плен, была в знаменитой колонии в Еленовке. Домой она вернулась только осенью во время обмена пленными.

"Пташка" также выходила на сцену шоу "Голос країни", на которой исполнила песню "Спи, маленький козачок".

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