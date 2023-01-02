Известная на весь мир парамедик с "Азовстали" Екатерина Полищук, она же "Пташка", призналась, что не надеялась, что ей удастся вернуться с завода в Мариуполе. Об этом она рассказала в интервью с "1+1".
"Посмотрим правде в глаза. Я не думала, что я вернусь с "Азовстали". Я была в этом уверена, и меня это нисколько не огорчало", — шокировала признанием Екатерина.
Девушка добавила, что она - воин, поэтому понимала ситуацию. А потому и не было смысла сидеть и жаловаться, плакать и надеяться на возвращение домой.
"Позиция была стойкой, такой и остается: не можешь изменить ситуацию - измени к ней отношение", — говорит "Пташка".
Она пела в аду Мариуполя, пока россияне атаковали "Азовсталь" с неба, моря и с земли.
Чем известна "Пташка" с "Азовстали"
Парамедик стала известной, когда видео ее пения на окруженном россиянами заводе "Азовсталь" разлетелись по сети. Девушка вдохновляла защитников Мариуполя не терять боевой дух.
После вывода защитников с "Азовстали" Екатерина Полищук попала в российский плен, была в знаменитой колонии в Еленовке. Домой она вернулась только осенью во время обмена пленными.
"Пташка" также выходила на сцену шоу "Голос країни", на которой исполнила песню "Спи, маленький козачок".