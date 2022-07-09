Не нужно пытаться сейчас идеализировать себя и стараться дотянуться до уровня безупречной личности.

Каждый украинец нуждается в психологической помощи, подчеркнула психоаналитик Анна Кушнерук.

Как рассказала она Людмиле Барбир в рамках Психологической помощи в эфире Сниданка с 1+1, есть несколько важных акцентов психологической помощи в условиях войны.

Психоаналитик отметила, что в условиях войны планирование является направленной энергией, чтобы приближаться разными путями к тому, что человек считает нужным и важным.

"Взрослый человек должен признать, что иногда у него бывают минусы, когда чувствуется абсолютное отчаяние", - сказала она.

Эксперт дала простые рекомендации:

Когда печально попить воды и немного подвигаться;

Можно выйти на улицу, если ситуация это позволяет;

А если нет – просто поприседать – напрягать и расслаблять мышцы;

Если даже подышать в окно кислородом – уже наша внутренняя печаль будет чувствоваться химически легче.

Она также дала рекомендации, как реагировать на негативные атаки хейтеров: "Не нужно пытаться сейчас идеализировать себя и стараться дотянуться до уровня безупречной личности. Мы не можем заставить людей молчать. Просто не нужно перед всеми кланяться ради того, чтобы получить право на жизнь. Каждый из нас его выбирает и завоевывает себе сам".

"Позволяйте себе радости общения. Они делают человека еще более эмоционально развитым", - добавила Кушнерук.

Ранее УНИАН уже сообщал, что психолог дала советы, как поскорее адаптироваться к реалиям войны.

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