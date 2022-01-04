Жители столицы жалуются на "нелюдей", которые еще и справляли нужду прямо возле домов.

1 января тысячи киевлян и гостей столицы встретили Новый год у главной елки страны. Однако праздник не обошелся без печальной новости. Локацию вокруг главной елки "забросали" мусором.

Фото мусора, которые киевляне и гости столицы оставили после себя прямо на улицах, показала в Facebok писательница Татьяна Череп-Пероганич.

"А теперь смотрите на центральную елку и то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, возле елки, глинтвейн покупают, идя выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют", - написала она.

В комментариях киевляне начали массово жаловаться и на другие последствия праздников. Оказалось, люди оставили после себя не только мусор. Некоторые "уникумы" устраивали "туалеты" прямо во дворах и подъездах домов, которые расположены в центральной части Киева.

"Если человек свиньей вырос, количество мусорных баков проблемы не решает", "Да. А во дворах и подъездах, которые рядом устраивают "туалеты". Поэтому вокруг воняет смесью алкоголя и мочи", - пишут киевляне.

Читайте такжеВ Украине стоит ввести ответственность за эко-терроризм – эксперты"Количество помоек не оправдывает того, что некоторые люди - свиньи. Еще и детей своих учат по собственному примеру не ценить труд других. Противно на это смотреть, действительно. На моей улице, которая находится даже не в центре, и достаточно свалок, и места в них достаточно, чтобы поместить мусор, а все равно стаканчики, бутылки и обертки после новогоднего празднования по всей улице валяются. Хотим порядка в стране, а элементарно за собой убрать не умеем. Это просто ужас", - добавила еще одна жительница.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одессе продавцы облили соляркой тысячи хвойных деревьев, которые не смогли продать до Нового года. Все елки вывезены на помойку, поскольку использовать их на корм животным нельзя.

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