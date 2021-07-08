Протестующие против массового сноса МАФов В Киеве активисты пришли протестовать под Офис президента.
С утра они проводили акцию протеста на Крещатике, под зданием КГГА. Как сообщает "Страна", вопрос о сносе МАФов сегодня должен рассматриваться Киевсоветом.
Напомним, возле здания КГГА в Киеве утром проходили сразу четыре митинга. На акции протеста вышли обманутые вкладчики банка "Аркада", выступающие против сноса МАФов частные предприниматели и противники застроек в Киеве.
Между участниками акций возник спор, который перерос в потасовку.
Напомним, 27 апреля в Киеве во время сноса МАФов произошли столкновения между торговцами и полицией. На улице Регенераторной из-за сноса киосков произошли столкновения между предпринимателями и работниками благоустройства. В связи с сопротивлением граждан пришлось звать силовую подмогу.
Владельцы киосков окружили МАФы, чтобы защитить их от сноса, кое-кто взобрался на крышу. Время от времени вспыхивают короткие словесные перепалки.
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