Возле здания КГГА в Киеве с утра проходили сразу четыре митинга.

Протестующие против массового сноса МАФов В Киеве активисты пришли протестовать под Офис президента.

С утра они проводили акцию протеста на Крещатике, под зданием КГГА. Как сообщает "Страна", вопрос о сносе МАФов сегодня должен рассматриваться Киевсоветом.

Напомним, возле здания КГГА в Киеве утром проходили сразу четыре митинга. На акции протеста вышли обманутые вкладчики банка "Аркада", выступающие против сноса МАФов частные предприниматели и противники застроек в Киеве.

Между участниками акций возник спор, который перерос в потасовку.

Напомним, 27 апреля в Киеве во время сноса МАФов произошли столкновения между торговцами и полицией. На улице Регенераторной из-за сноса киосков произошли столкновения между предпринимателями и работниками благоустройства. В связи с сопротивлением граждан пришлось звать силовую подмогу.

Владельцы киосков окружили МАФы, чтобы защитить их от сноса, кое-кто взобрался на крышу. Время от времени вспыхивают короткие словесные перепалки.

Читайте такжеНа Прикарпатье жители восьми сел заблокировали трассу из-за плохой дороги (видео)

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров