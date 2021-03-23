Влад Сорд громит дверь ОП / Скриншот с видео

Печерский суд Киева сегодня должен избрать меру пресечения активисту Владу Сорду, который был задержан на акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта за битье стекол на дверях ОП.

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Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Самозахист". По его информации, рассматривать дело будет судья Соколов. 

Канал призывает сторонников активиста собираться под зданием суда. 

Кто такой Влад Сорд

  • На акции протеста под ОП 20 марта задержали только одного человека - ветерана АТО Влада Сорда (настоящее имя - Владислав Юрьевич Гранецкий-Стафийчук).
  • СМИ называют его  дизайнером, писателем и поэтом. Сорд является соучредителем издательства "Дом Химер".
  • МВД опубликовало видео, на котором Сорд в ходе акции бъет стекла на дверях здания ОП. Ему предъявили обвинение в хулиганстве. 

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Автор: Дмитрий Захаров