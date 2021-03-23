Владу Сорду предъявили обвинение в хулиганстве.

Печерский суд Киева сегодня должен избрать меру пресечения активисту Владу Сорду, который был задержан на акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта за битье стекол на дверях ОП.

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Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Самозахист". По его информации, рассматривать дело будет судья Соколов.

Канал призывает сторонников активиста собираться под зданием суда.

Кто такой Влад Сорд

На акции протеста под ОП 20 марта задержали только одного человека - ветерана АТО Влада Сорда (настоящее имя - Владислав Юрьевич Гранецкий-Стафийчук).

СМИ называют его дизайнером, писателем и поэтом. Сорд является соучредителем издательства "Дом Химер".

МВД опубликовало видео, на котором Сорд в ходе акции бъет стекла на дверях здания ОП. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.

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Автор: Дмитрий Захаров