Влад Сорд громит дверь ОП / Скриншот с видео
Печерский суд Киева сегодня должен избрать меру пресечения активисту Владу Сорду, который был задержан на акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта за битье стекол на дверях ОП.
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Сообщение об этом появилось в Telegram-канале "Самозахист". По его информации, рассматривать дело будет судья Соколов.
Канал призывает сторонников активиста собираться под зданием суда.
Кто такой Влад Сорд
- На акции протеста под ОП 20 марта задержали только одного человека - ветерана АТО Влада Сорда (настоящее имя - Владислав Юрьевич Гранецкий-Стафийчук).
- СМИ называют его дизайнером, писателем и поэтом. Сорд является соучредителем издательства "Дом Химер".
- МВД опубликовало видео, на котором Сорд в ходе акции бъет стекла на дверях здания ОП. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.
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