Речь идет о подготовке митингов-провокаций на дискредитацию руководства Украины.

В Украине готовятся проплаченные митинги-провокации, которые направлены на дискредитацию военно-политического руководства Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на "митинги", направленные на дискредитацию военно-политического руководства Украины, в частности - спецслужб"", - сказано в сообщении.

Отмечается, что организаторы при этом просят снимать фото и видео с провокационных акций, чтобы создать "картинку" с целью общественной поляризации и создания напряжения внутри Украины.

Видео дня

"Соответствующие проплаченные сборища хотят собрать в Киеве, Одессе, Днепре и других областных центрах", - предупреждает ГУР.

Военная разведка предостерегает граждан Украины от участия во "вредных для национальной безопасности мероприятиях". При этом призывает граждан Украины быть "бдительными, мудрыми и крепкими".

Проведение провокаций в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в июне 2024 года военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что рост темпов мобилизации в Украине вызывает истерику в РФ, поэтому не исключены провокации, такие, в частности, как поджог территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Он отмечал, что россияне заистерили, поэтому сделают все, чтобы переломить ситуацию в свою пользу и сорвать мобилизацию. Дики отметил, что будут максимально приложены усилия, чтобы руками самих украинцев была дальнейшая демонизация работников ТЦК, имитация или инспирирование реального сопротивления мобилизации.

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