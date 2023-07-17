Учения продлятся с 17 по 20 июля.

Киевлян предупредили о военных учениях в рамках лесничества Дарницкого района столицы, в связи с чем людей просят не посещать леса в соответствующий период. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

"Внимание, военные учения! В рамках лесничества Дарницкого района будут проходить учения группировки сил и средств обороны Киева", - отметили в КМВА.

Отмечается, что эти учения продлятся с 17 по 20 июля.

Видео дня

"Просим киевлян воздержаться от посещения лесов в этот период!",- призвали в военной администрации.

В КМВА также напомнили, что снимать и обнародовать фото - и видеоматериалы передвижение военных и их техники строго запрещено.

Инциденты в Киеве-детали

В начале июля Днепровский районный суд Киева огласил приговор киевлянке, которая распространила в социальной сети материалы о работе противовоздушной обороны и последствиях поражения воздушных целей.

Суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил блогерке наказание в виде пяти лет лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком один год.

Эксперты по Минвосстановлению зафиксировали существенные повреждения моста имени Е. Патона и моста Метро в Киеве. На днях началась работа на объектах комиссии по проверке состояния мостовых сооружений.

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