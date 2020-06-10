Жукова и 25-й Чапаевской дивизии: мэр Одессы захотел вернуть "декоммунизованным" улицам прежние названия

Улицы были переименованы в 2016 году.

Мэр Одессы Геннадий Труханов настаивает на возврате переименованным в рамках декоммунизации улицам прежних названий - проспекту Маршала Жукова и ул. 25-й Чапаевской дивизии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Труханов заявил сегодня на сессии Одесского городского совета.

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Он отметил, что с соответствующим заявлением обратился в топонимическую комиссию Одесского горсовета и в Институт национальной памяти.

Говоря о личности Жукова, мэр отметил, что те, кто боролся с нацизмом (в годы Второй мировой войны), не могут подпадать под декоммунизацию.

Как сообщал УНИАН, две вышеназванные улицы в Одессе были переименованы в 2016 году. Проспект Маршала Жукова сейчас называется Героев Небесной Сотни, 25-й Чапаевской дивизии стала им. Инглези.

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