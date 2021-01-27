Законодатели считают, что суд первой инстанции поспособствовал попыткам Андрея Портнова внедрить политическую цензуру и исказить исторические факты времен Революции достоинства.

16 народных депутатов Украины обратились к министру науки и образования Сергею Шкарлету с призывом подать апелляцию на решение Окружного административного суда города Киева относительно учебников по истории Украины.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

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«Вместе с 15 коллегами-депутатами направил обращение к Шкарлету по поводу скандального судебного решения по иску Портнова. Считаю, что Министерство образования и науки должно обжаловать это решение Окружного административного суда Киева и не допустить переписывания историӥ Майдана под диктовку российских марионеток», - написал он.

По убеждению депутата, «молчание МОН будет преступным бездействием, за которое придется отвечать перед украинским обществом».

«То, что МОН до сих пор молчит, наталкивает на мысль, что их позиция тождественна позиции Портнова. Очень хотелось бы увидеть шаги, которые убедят общество в обратном и покажут государственные основы политики нового министра образования», - отметил Вятрович.

По ого словам, в самом обращении народные депутаты просят министра сообщить, какие меры принимаются министерством по обжалованию решения ОАСК, который обязал МОН рассмотреть обращение Портнова относительно пересмотра учебников по истории Украины для 5-х и 11-х классов в части изложения в них событий Революции достоинства.

Что произошло

26 января Окружной админсуд Киева обязал Министерство образования и науки пересмотреть школьные учебники по истории в части освещения ими событий Революции достоинства.

В опубликованном решении отмечается, что в ОАСК поступил иск Портнова к Минобразования, который просит признать незаконным и противоправным бездействие министерства относительно неосуществления проверки учебников для 5-х и 11-х классов по истории Украины.

В своем иске Портнов также отмечает, что информация, изложенная в этих учебниках, «искажает действительные исторические события, содержит неоднозначные и противоречивые факты, информацию, которая не подтверждена доказательствами».

В частности, Портнов приводит пример, что в учебниках сказано, что беркутовцы застрелили пятерых активистов Евромайдана 22 января 2014 года». Однако, заявляет истец, это не доказано судом, а следовательно, информация является недостоверной.

В своем решении суд обязал Министерство образования и науки Украины обеспечить пересмотр учебников по истории Украины для 5-х и 11-х классов, выпущенных в 2018 и 2019 годах.

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Автор: Дмитрий Хилюк