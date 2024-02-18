Подземные толчки в Украине были на глубине менее 10 километров.

В воскресенье днем, 18 февраля, зафиксировано землетрясение в Украине - подземные толчки были на территории Тернопольской области.

Землетрясение зарегистрировали около 11:10, сообщил Главный центр специального контроля на своей странице в Facebook. По его данным, подземные толчки были на глубине пять километров, а магнитуда по шкале Рихтера составляла 2,6.

Отмечается, что колебания земной поверхности особенно ощущали отдельные люди, которые находились на верхних этажах зданий и пребывали в спокойном состоянии. Землетрясение в Тернопольской области причислили к "еле ощутимым". Подземные толчки не несли угрозу для населения.

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В конце ноября прошлого года - 23 числа, в Украине землетрясение было зафиксировано на территории Новоселицкой территориальной громады Черновицкой области.

Землетрясение зарегистрировали около 06:40. В Главном центре спецконтроля сообщили, что подземные толчки были на глубине два километра, а магнитуда по шкале Рихтера составляла 2,0.

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