По последним данным, магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Украине, составляла 5,4.

Вечером 9 октября на западе Украины ощущалось землетрясение. В частности, о толчках сообщали жители Львовской, Тернопольской и Закарпатской областей. Источник землетрясения находился на территории Словакии, в 60 километрах от границы Украины, на глубине 10 километров. Об этом сообщает Главный Центр специального контроля.

Как сообщается, по классификации землетрясение относится к сильно умеренным. Данное землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми.

"Колебания сходны с сотрясением, образованным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожание окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожание мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость на открытых рынках слегка колеблется. В автомобилях, которые стоят на месте, толчок заметен", - рассказали специалисты.

Видео дня

По их данным, землетрясение не несет угрозы для населения и объектов критической инфраструктуры.

Землетрясение в Украине 9 октября - что известно

Вечером 9 октября жители нескольких западных областей Украины почувствовали толчки. Впоследствии в Сети появилось видео из Ужгорода, на котором видно, что в домах шатаются люстры.

Первоначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 4,5. впоследствии глава Закарпатской ОВА сообщил, что магнитуда была 5. Он также призвал жителей быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий.

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