Состояние пациентки стремительно ухудшилось на вторые сутки после трансплантации.

Во львовской больнице умерла 38-летняя жительница Киевской области, которой недавно одновременно пересадили сердце и легкие от посмертного донора.

Как сообщили УНИАН в Первом медицинском объединении Львова, состояние пациентки стремительно ухудшилось на вторые сутки после трансплантации – произошло острое отторжение донорских органов.

"Несмотря на все усилия медработников и удачно выполненную операцию, ее не удалось спасти: произошло острое отторжение донорских органов. Состояние пациентки стремительно ухудшилось на вторые сутки после трансплантации", - говорится в сообщении.

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В медобъединении отметили, что врачи делали все возможное, чтобы его стабилизировать.

"Даже подсоединили ЭКМО - аппарату, который заменяет работу сердца и легких. Однако на столь раннем этапе преодолеть острое отторжение одновременно двух органов было почти невозможным. Все реанимационные мероприятия, к сожалению, оказались бесполезными", - говорят медики.

В Украине впервые человеку одновременно пересадили сердце и легкие

25 октября стало известно, что в Украине впервые пересадили комплекс сердце-легкие, уникальную трансплантацию провели во Львове. Это была одна из самых сложных операций в мире – за год выполняют лишь 20-25 таких вмешательств.

Органокомплекс получила 38-летняя Нина из Киевской области. Порок сердца у нее был от рождения. Со временем он испортил и легкие. Трансплантацию женщина ожидала 15 лет. Она получила органы от посмертного донора, а медики к такому виду трансплантации готовились более трех лет. Они назвали эту операцию историческим событием для Украины.

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