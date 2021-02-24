Алкоголь скупали к 14 февраля (Дню святого Валентина) и потом наступил резкий спад, говорит известный бизнесмен.

Пока в России шумно отмечают "день мужчин", который из Дня Советской армии и Военно-морского флота превратился в так называемый "День защитника отечества", в Украине 23 февраля воспринимают всего лишь как один из дней календаря.

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23 февраля уходит из украинской повестки дня. Этому свидетельствует отсутствие спроса на алкоголь в этот день. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский предприниматель, соучредитель и совладелец интернет-магазина и маркетплейса Rozetka.ua Владислав Чечеткин.

По его словам, можно что угодно рассказывать о большом желании украинцев праздновать советский праздник 23 февраля, но продажи не врут никогда, они лучше любой социологии показывают реальное состояние дел.

Он добавил, что последние несколько лет продажи алкоголя никак не реагируют на 23 февраля. В этом и прошлом году было именно так – алкоголь скупали к 14 февраля и потом наступал резкий спад.

"Поклонникам Советского Союза и фанатам колбасы по 2 рубля нужно признать, что 23 февраля уходит из украинской повестки дня и что украинское общество очень быстро выплевывает остатки своего советского прошлого и так же оно очень быстро избавляется от традиций и праздников прошлого, которые тянут нас назад", – резюмировал Чечеткин.

Бизнесмен показал график покупки спиртного начиная с 1 января, из которого следует, что пики заказа алкоголя пришлись на Рождество, Старый Новый год, период серьезного похолодания, а с начала текущей недели – упали до минимума.

Напомним, уже пять лет как "днем мужчин" в Украине стало 14 октября, когда отмечают День защитника Украины, праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День украинского казачества.

Со временем День защитника Украины перестал быть исключительно мужским праздником, поскольку в рядах ВСУ служат около 55 тысяч женщин.

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Автор: Виктория Гордиенко