Соответствующее постановление правительство № 1259 от 4 ноября уже обнародовано

Украинское правительство продлило отсрочку от призыва для забронированных военнообязанных. Сроки передвинули еще на месяц.

Соответствующее постановление Кабинета министров № 1259 от 4 ноября обнародовано на сайте правительственного портала.

"Установить, что сроки действия отсрочек от призыва на воинскую службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению Кабинета министров от 3 марта 2022 года № 194 […], которые не закончились на день вступления в силу этого постановления, продлеваются автоматически на один месяц", - говорится в документе.

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Призыв на воинскую службу в Украине - что известно

Верховная Рада еще 18 июля приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам" (№7352). Документ поддержали 318 нардепов.

Проект закона предусмотривал отсрочку от призыва во время мобилизации на педагогов учебных заведений, которые трудоустроены по основному месту работы не менее чем 0,75 ставки.

29 июля украинский парламент принял законопроект, благодаря чему отсрочку от призыва на военную службу получили научные, научно-педагогические и педагогические работники.

Кроме того, 20 сентября Верховная Рада приняла закон, согласно которому наличие у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет станет основанием для освобождения от службы.

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