Кабинет министров принял постановление об открытии кода мобильного приложения "Дия" для разработчиков из других стран.
"Теперь код "Дии" смогут использовать разработчики из других стран и на его основе делать свои приложения. Иностранные коллеги увидят, насколько качественные государственные продукты мы создаем", –сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
Отмечается, что благодаря открытому коду каждый сможет удостовериться в прозрачности "Дии", оценить логику работы приложения и предложить изменения, которые помогут команде сделать его лучше.
В ведомстве подчеркнули, что открытие доступа к коду приложения не будет влиять на защищенность данных украинцев, поскольку будет создано тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации, поэтому данные украинцев будут оставаться в полной безопасности.
"Открыв код, конечно, никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования "Дии", – заверил глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах, поскольку любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению. А открытый код и документация позволят быстро экспортировать "Дию" в другие страны.
Приложение "Дия - последние новости
В начале февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в ближайшее время в "Дие" появится возможность бракосочетания онлайн.
8 февраля стало известно, что в приложении "Дия" появилась карта укрытий, в которой украинцы имеют возможность сразу сообщить, если оно закрыто. В приложении также появилась возможность узнать об адресе укрытий, доступе, фото, рейтинге и количестве людей, которые могут им воспользоваться.