Отныне код смогут использовать разработчики из других стран, чтобы разработать свои приложения.

Кабинет министров принял постановление об открытии кода мобильного приложения "Дия" для разработчиков из других стран.

"Теперь код "Дии" смогут использовать разработчики из других стран и на его основе делать свои приложения. Иностранные коллеги увидят, насколько качественные государственные продукты мы создаем", –сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Отмечается, что благодаря открытому коду каждый сможет удостовериться в прозрачности "Дии", оценить логику работы приложения и предложить изменения, которые помогут команде сделать его лучше.

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В ведомстве подчеркнули, что открытие доступа к коду приложения не будет влиять на защищенность данных украинцев, поскольку будет создано тестовое пространство без доступа к реестрам с имитацией получения информации, поэтому данные украинцев будут оставаться в полной безопасности.

"Открыв код, конечно, никто не сможет получить доступ к реестрам и особенностям шифрования "Дии", – заверил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, весь мир сосредотачивает внимание на open-source продуктах, поскольку любой разработчик из любой точки мира сможет изучить документацию и начать разрабатывать свои дополнительные сервисы или микросервисы, которые будут подходить к приложению. А открытый код и документация позволят быстро экспортировать "Дию" в другие страны.

Приложение "Дия - последние новости

В начале февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в ближайшее время в "Дие" появится возможность бракосочетания онлайн.

8 февраля стало известно, что в приложении "Дия" появилась карта укрытий, в которой украинцы имеют возможность сразу сообщить, если оно закрыто. В приложении также появилась возможность узнать об адресе укрытий, доступе, фото, рейтинге и количестве людей, которые могут им воспользоваться.

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