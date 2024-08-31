В Минобороны обещают ввести новацию уже в течение ближайших полгода.

В приложении "Армия+" уже в течение ближайших полгода появится электронное военное удостоверение для военнослужащих. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, это будет полноценный электронный документ, с фотографией и всеми необходимыми реквизитами. Он будет аналогичен с электронным военно-учетным документом, который уже есть в приложении "Резерв+".

"Это будет аналогичный с электронным военно-учетным документом в "Резерве", только уже касающийся наших военнослужащих. Взяли это в работу, делаем все, чтобы развернуть систему цифровых реестров, продуктов, чтобы была высокая конвекция, чтобы абсолютное большинство военнослужащих сразу смогли загрузить себе это удостоверение", - подчеркнула замминистра. Видео дня

Приложение "Армия+": последние новости

Недавно в Минобороны рассказали, сколько воинских частей уже внедрили "Армию+". По данным ведомства, уже более 50 тысяч военных уже авторизовались в приложении.

При этом уже 80 частей начали оформление рапортов через установку "Армии+" непосредственно и у военных и у командиров.

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