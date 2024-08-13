Сейчас более 50 тысяч военных уже авторизовались в приложении.

В приложении "Армия+" уже авторизовались более 50 тысяч военных, заявила в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко

"Для нас очень важным показателем являются успешные авторизации. За первые четверо суток, с момента запуска "Армии" имеем более 50 тысяч успешных авторизаций. Другой важный показатель для нас - это воинские части, которые уже ввели у себя использование "Армии". Сейчас мы уже приближаемся к 80 воинским частям. То есть уже 80 частей начали оформление рапортов через установку "Армии+" непосредственно и у военных и у командиров", - рассказала Черногоренко.

Она также призвала командиров частей показывать пример военным и устанавливать приложение. Кроме того, она отметила, что военные уже отправили первые рапорты через приложение "Армия+".

Видео дня

"Уже 16 тысяч военных попытались создать свой первый электронный рапорт. Большинство, конечно, пробовали в тестовом режиме, проверяли функции. Однако уже в системе созданы 253 рапорта, которые имеют абсолютно идентичную юридическую силу, полностью завершены, подписаны и хранятся в нашем электронном архиве", - добавила Черногоренко.

Кроме того, заместитель министра обороны Украины рассказала, что сейчас они работают над созданием военных документов в приложении.

"Будем двигаться в сторону создания военного удостоверения - полноценного, с QR-кодом, с фотографией. Чтобы можно было иметь первый электронный документ для военнослужащих. Как когда-то у ДІЯ был электронный паспорт, так сейчас в "Армии+" будет полноценное удостоверение военного и это будет очень крутой сервис", - сказала Черногоренко.

Приложение "Армия+": что известно

В мае 2024 года Минобороны анонсировало запуск нового мобильного приложения для военнослужащих "Армия+". Тогда заявлялось, что приложение станет формой моральной ответственности за то, что будут определенные причины реакции командиров на те или иные рапорты.

8 августа Минобороны презентовало приложение "Армия+", которое дает старт цифровизации документооборота в Вооруженных силах; сейчас оно позволяет подать электронный рапорт и принять участие в опросе.

Впоследствии Черногоренко сообщила, что одна из ключевых задач приложения "Армия+ " - это запуск электронных рапортов. По ее словам, именно этот документ хотели видеть в приложении большинство опрошенных военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: