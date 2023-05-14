Поздно вечером в субботу враг нанес ракетный удар по промышленной зоне Тернополя.

Тернопольские спасатели опубликовали фото и видео с места пожара в складских помещениях, по которым вечером ударили российские ракеты.

Как сообщает МВД, попадание по складам было в 22:35. Глава обладминистрации Владимир Труш заявил, что тушение пожара заняло всю ночь. В работах задействовали 80 спасателей и 18 единиц спецтехники.

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Ночной удар по Тернополю

В течение минувшей ночи враг дважды атаковал Тернополь крылатыми ракетами. Первый удар произошел поздно вечером. Тогда зафиксировали попадания по коммерческим складам. Пострадали два человека.

Рано утром враг нанес повторный удар по Тернопольщине. В этот раз ракеты попали в дачный поселок, повредив частные дома и торговые объекты. В этом обстреле никто не пострадал.

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