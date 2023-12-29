В течение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ миллиарды.

СБУ собрала доказательства на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, который подозревается в финансировании вооруженной агрессии РФ. Ему объявлено подозрение.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, по данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, компании Черняка продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

"Втечение 2022 года только в виде уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте", - отметили в СБУ.

Видео дня

Задокументировано, что предприятия, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали у РФ промышленные объемы спирта и другую продукцию.

"Во время обысков в офиснах холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Так, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили о подозрении Черняку и еще шести топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса ("пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

Решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление Агентства по розыску и менеджменту активов.

Предатели Украины

Ранее блогер-миллионник, который оправдывает вооруженную агрессию России, украинским судом был приговорен к 12 годам лишения свободы. Речь идет о Юрии Подоляке. Он был признан виновным в коллаборационной деятельности и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: