Искажение Холокоста в политических целях является серьезным посягательством на достоинство жертв.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" ответил на антиукраинские высказывания президента РФ Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме.

Фонд отмечает, что Путин распространяет бессмысленную ложь о Холокосте, и его следует классифицировать как отрицателя Холокоста.

"В отличие от преднамеренной пропаганды Путина, мы стремимся проводить тщательное и беспристрастное историческое исследование Холокоста. Одним из таких исследований стало установление имен убийц в Бабьем Яру. Подробнее об этом в материале.

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Как председатель ученого совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", о. Патрик Дебуа установил список из 161 немца, причастного к расстрелу 33 771 еврея в Бабьем Яру. По нашим оценкам, было задействовано более 2000 немцев, в том числе печально известный Пауль Блобель. О. Патрик Дебуа также проводил расследование массовых расстрелов в России, от Ленинградской области до Северной Осетии. Мы призываем Путина изучать Холокост в его собственной стране, России, где зарегистрировано более 100 мест массовых убийств евреев.

Искажение Холокоста в политических целях является серьезным посягательством на достоинство жертв. Путин обвиняет Украину, пытаясь скрыть собственные акты геноцида. Председатель нашего наблюдательного совета Натан Щаранский от имени еврейского народа выражает уважение президенту Зеленскому, который объединил всех украинцев в жестокой войне России против Украины", – сказано в заявлении фонда.

Александр Круглов, старший научный советник по историческим вопросам Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" отмечает: "На Петербургском экономическом форуме с подачи Путина также был показан так называемый документальный фильм о "зверствах украинских полицаев". Даже беглый анализ этого продукта российских пропагандистов позволяет сделать вывод, что он представляет собой нагромождение лжи и подтасовки фактов. В частности, украинские полицейские, тем более Буковинский куринь, на основе которого весной 1942 г. были сформированы 115-й и 118-й шутцманшафтбатальоны, в расстрелах евреев в Бабьем Яру осенью 1941 г. участия не принимали. Буковинский куринь прибыл в Киев в начале ноября 1941 г., то есть после массовых расстрелов. Правда, в конце сентября 1941 г. в Киев из Житомира немцы привезли 300 бывших военнопленных, из которых была сформирована украинская вспомогательная полиция, однако никакого участия в расстрелах она не принимала"

Он отмечает, что расстрелы проводили ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО немецкие полицейские и эсэсовцы – зондеркоманда СД 4а, рота войск СС особого назначения, подразделения 45-го и 303-го полицейских батальонов.

"Показанный в начале фильма отрывок из художественного фильма о Бабьем Яре является чистой выдумкой и искажением настоящих событий. Его цель – психологически повлиять на зрителей, сформировать или усилить у них негативное отношение к Украине. Такую же цель имеют и другие включенные в фильм отрывки из немецкого кинохроники о преследовании евреев местным населением, которые никакого отношения к Украине не имеют. В этих отрывках речь идет о событиях в странах Балтии", - отметил Круглов.

По его словам, в целом показанный фильм о "зверствах украинских полицаев" носит сугубо пропагандистский характер и призван оправдать агрессию России против Украины, преступления рашистов на захваченной территории Украины, настроить население России и участвовавшие в форуме немногочисленные зарубежные делегации против Украины в целом, и власти особенно.