На содержание одного "пожизненника" уходит до 10 тысяч гривень в месяц.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что на сегодня в стране к пожизненному заключению приговорены полторы тысячи человек.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"У нас даже больше, чем полторы тысячи "пожизненников" в Украине. Содержание каждого из них – это не менее 10 тысяч гривень в месяц. Мы их питаем, охраняем, обеспечиваем проживанием. Я понимаю, что все это плохонького качества, но меньше с тем. Финансирование идет и ресурсы расходуются. И это происходит не 10 лет, не 20 лет, а пока человек не умрет. Соответственно их количество увеличивается постоянно", – сообщил Малюська.

Читайте такжеВ Минюсте рассказали, на что потратили деньги, полученные от платных камер в СИЗО

Он убежден, что лица, отбывающие пожизненное наказание, обязательно должны заниматься трудовой деятельностью. "Если кто-то считает, что они не должны работать, а они должны смотреть в потолок и «наслаждаться жизнью", а затем в конце концов на каком-то этапе в глубокой старости умереть, то это неправильно", – сказал министр об идее для "пожизненников" частично себя содержать, работая.

Ранее в одесском суде семеро заключенных порезали себя в знак протеста.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юлия Петриченко