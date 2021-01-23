21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.

В Украине сегодня день траура по погибшим в результате пожара в доме престарелых в Харькове.

Так, сегодня на всей территории Украины будет приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также отменены все развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле - и радиопередач.

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, 5 госпитализированы.

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По факту пожара полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следователи проверяют четыре основные версии возникновения пожара: в результате поджога, в результате неосторожного обращения с огнем в быту или электроприборами; а также в результате замыкания электросети.

Правоохранители задержали четырех человек, среди них - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор. Всем им сообщено о подозрении.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

В связи с трагедией президент объявил 23 января днем траура.

"В этом страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, объявлен день траура. Потому что лишних граждан в Украине не существует", - сказал Зеленский.

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно

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Автор: Виктория Токарева