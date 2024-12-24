Украинцы хотят видеть в небе рождественскую звезду, а не иранские "шахеды" и российские ракеты.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что единство и тепло украинцев является настоящим духом Рождества и его уникальной атмосферой.

Об этом глава государства сказал в поздравлении украинцев с Рождеством Христовым. В частности, президент рассказал об отличии между украинцами и россиянами на примере города Покровск Донецкой области, где несколько лет жил и работал великий украинский композитор Николай Леонтович. Композитор в городе преподавал детям музыку, создал хор и именно в Покровске написал вторую редакцию "Щедрика", что в эти дни звучит в каждом уголке Земли. В частности, по словам Зеленского, Леонтович подарил миру музыкальный дух Рождества.

"Божественная музыка, написанная там, и зло, которое принесла туда Россия, ярко показывает, в чем разница между нами и ими", - подчеркнул Зеленский.

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Как отметил президент, украинцы стремятся творить, но, "для кого-то смысл жизни - сеять смерть". "Мы хотим покоя, хотим справедливости, мы хотим мира", - подчеркнул глава государства.

"Все, что нам надо, - мирно жить на своей земле, видеть солнце, свое небо, а в нем - рождественскую звезду, а не иранские "шахеды" и российские ракеты. Но некоторым "скучно и не хватает движухи". Эти слова - доказательство, насколько они далеки от Бога, от христианства, от реальной веры. И это доказательство, почему их неволя и тьма проигрывают. Мы это знаем. Мир знает это", - убежден президент.

Зеленский считает, что Бог об этом знает, а зло проигрывает.

"Украинцы верят в это и молятся об этом. Чтобы вся эта беда и вся эта грязь исчезли с нашей земли навсегда. И украинцы, безусловно, заслуживают этого", - сказал президент.

Также, как напомнил глава государства, украинцы уже третье Рождество празднуют во время войны, из-за которой "наша большая украинская семья не может отмечать его в полной мере - так, как хотелось бы, так, как это должно быть".

Президент выражает сожаление, что "не все из нас дома". "Не у всех, к сожалению, есть дом. И не все, к сожалению, с нами. Однако несмотря на все беды, которые принес враг, ему не удалось захватить или уничтожить главное - наши сердца, свет внутри нас, веру в добро и милосердие, человека внутри каждого из нас", - отметил президент.

Он подчеркнул, что украинцы не потеряли своих ценностей, и поэтому сегодня чествуют всех, кто отдал жизнь, защищая нас.

"Мы молимся сегодня за всех, кто на фронте, чтобы вернулись живыми. За всех, кто в плену, чтобы вернулись домой. За всех, кого Россия загнала в оккупацию. Всех, кого заставила уехать. Все, кому непросто, но они не потеряли Украину в себе, а значит, их никогда не потеряет Украина", - сказал президент.

Также президент отметил, что "мы второй раз отмечаем Рождество в одну дату как одна большая семья, единая страна".

"Второй раз в новой истории Рождество объединяет всех украинцев. Мы сегодня бок о бок. И мы не потеряемся. Вживую или мысленно мы поздравим друг друга, позвоним родителям, поцелуем детей, обнимем родных, вспомним своих. Вживую, на расстоянии или в душе - украинцы сегодня вместе. И пока мы это делаем, у зла нет шансов. И это наше единство и тепло друг к другу и является настоящим духом Рождества, его уникальной атмосферой, которую мы несмотря ни на что сохраним внутри себя и поделимся с теми, кто рядом. Со всеми, кого мы любим. Со всеми, кто для нас такой родной", - констатирует Зеленский.

Глава государства желает, чтобы в наших душах царил свет веры, сердца наполнились светом надежды, а каждый дом - любовью и достатком.

Рождество 25 декабря

В 2023 году Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, чтобы отмечать Рождество 25 декабря. В этом году уже второй раз украинцы отмечают Рождество 25 декабря.