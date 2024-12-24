Осадков в столице не ожидается.

Рождество в Киеве будет сухим, пасмурным и прохладным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение суток температура в столице будет около 0°. День будет пасмурный, однако кратковременные солнечные прояснения все же возможны. Без осадков.

Ветер будет северный, его скорость усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление повысится до нормы и даже выше, 758-762 миллиметра ртутного столба.

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Погода на Рождество 2024 в Украине

Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -2°, днем 0°.

В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.

В Тернополе 24 декабря ночью будет -1°, днем °, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем 0°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, ясно.

В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет 0°...+1°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду ночью будет -1°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +4°, пасмурно.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+3°.

В Одессе 24 декабря - пасмурно, дождь, температура ночью +3°, днем +5°.

В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, дождь, ночью +3°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +3°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +5°...+10°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +5°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.

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