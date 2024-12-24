Рождество в Киеве будет сухим, пасмурным и прохладным. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение суток температура в столице будет около 0°. День будет пасмурный, однако кратковременные солнечные прояснения все же возможны. Без осадков.
Ветер будет северный, его скорость усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление повысится до нормы и даже выше, 758-762 миллиметра ртутного столба.
Погода на Рождество 2024 в Украине
Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -2°, днем 0°.
В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
В Тернополе 24 декабря ночью будет -1°, днем °, небольшая облачность.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем 0°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, снег.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, ясно.
В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.
В Виннице завтра будет 0°...+1°, облачно с прояснениями.
В Житомире в среду ночью будет -1°, днем 0°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +2°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +4°, пасмурно.
В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+3°.
В Одессе 24 декабря - пасмурно, дождь, температура ночью +3°, днем +5°.
В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, дождь.
В Николаеве завтра будет пасмурно, дождь, ночью +3°, днем +4°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +3°, пасмурно.
В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно.
В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +5°...+10°, дождь.
В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +5°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.