Должность временно будет занимать первый заместитель председателя облсовета Владимир Болещук.

Подозреваемого во взяточничестве главу Тернопольского областного совета Михаила Головко уволили с должности. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняли депутаты Тернопольского облсовета.

В начале недели депутаты собрали необходимое количество подписей и выдвинули требование председателю созвать сессию, однако тот согласился это сделать 15 ноября, подписав соответствующее распоряжение.

Депутатов эта дата не устроила, поэтому сегодня они собрались на собрание, на котором 50 из 63 присутствующих приняли решение провести сессию. После того, как избранники утвердили полномочия нового депутата Ольги Соколышиной, их стало 51.

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Впоследствии в ходе тайного голосования они проголосовали за отставку Головко – решение поддержал 51 депутат.

Как отметил первый заместитель председателя областного совета Владимир Болещук, до избрания нового председателя обязанности руководителя Тернопольского облсовета будет выполнять он. Когда выберут нового председателя совета, пока неизвестно.

Разоблачение на взятке председателя Тернопольского облсовета: что известно

26 июня председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко вместе с двумя заместителями председателя Тернопольской ОВА задержали на взятке.

По материалам следствия, они требовали почти 1,8 млн гривен у предпринимателя взамен на подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

28 июня Высший антикоррупционный суд избрал Головко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 805 тысяч 200 гривен.

Вскоре Головко освободили из-под стражи на основании внесения залога. Он вернулся на работу.

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