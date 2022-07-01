В начале учебного года во всех школах столицы пройдут тренировки по действиям во время воздушной тревоги.

Киевские школы продолжают подготовку к новому учебному году и город будет готов начать учебный процесс стандартно, 1 сентября, в режиме офлайн.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Фиданян.

Она отметила, что главной задачей является безопасность учеников и учителей. Поэтому прилегающие к учреждениям образования территории будут проверены специалистами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов. Параллельно проводится проверка объектов укрытия школ - там должны быть подготовлены запасы воды, медикаментов и остального необходимого. Для тех школ, где укрытия нет, подготовлены и будет проверены хранилища в шаговой доступности.

Также в начале учебного года во всех школах пройдут необходимые тренировки с учителями и детьми по действиям во время воздушной тревоги.

Также она добавила, что дети, которые по тем или иным причинам не имеют возможность вернуться в Киев, будут учиться дистанционно.

Подготовка к открытию первого сентября ведется во всех 422 школах Киева.

Как сообщал УНИАН, 9 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обучение в офлайн-формате будет восстановлено только при условии наличия гарантий безопасности для участников образовательного процесса.

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