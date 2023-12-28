В Киевской области усиливают меры безопасности.

В Киевской области до 6 января усиливаются меры безопасности и контрдиверсионные меры, а также увеличивается количество блокпостов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"С 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаем контрдиверсионные и меры безопасности в области. Решение приняли на Совете обороны Киевщины, потому что понимаем, что враг во время новогодних праздников может прибегать к новым провокациям", - пояснил он.

Эти мероприятия будут проводиться при участии Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Национальной гвардии и 114 отдельной бригады территориальной обороны.

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"По всей Киевщине увеличиваем количество блокпостов. Тщательной проверке будут подлежать места наибольшего скопления людей: торговые центры, супермаркеты, вокзалы, медицинские учреждения и т.д.", - говорится в сообщении.

Предполагается, что такая работа также будет способствовать розыскным мероприятиям. По данным полиции, из-за совершения разного рода уголовных и административных правонарушений в розыске находятся более 11 тыс. человек.

"Поэтому прошу каждого жителя Киевщины, а также гостей области с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности и возможной остановке автотранспорта на блокпостах. Также напоминаю о необходимости при себе иметь документы, удостоверяющие личность", - отметил Кравченко.

Кроме того, он призвал всех быть бдительными. "Если видите, что кто-то делает фото или видеофиксацию объектов оборонной или критической инфраструктуры, не забывайте сообщать об этом правоохранителям", - призвал глава КОВА.

Появление дополнительных блокпостов - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее в Киевской городской военной администрации заявили, что в столице с 25 по 28 декабря будут развернуты временные блокпосты в связи с проведением учений по безопасности.

Эти учения предусматривают развертывание временных блокпостов, установку ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений. По условиям, происходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Впоследствии спикер КМВА Михаил Шаманов заявил, что ему не известно о выдачу повесток на временных блокпостах. Он отметил, что работники территориальных центров комплектования, согласно своим функциональным полномочиям, не выполняют функций безопасности.

В то же время Шаманов добавил, что в соответствии с действующим законодательством работники ТЦК имеют право осуществлять свою непосредственную деятельность на территории Киева "разрешенным законодательством способом".

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