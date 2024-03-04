Речь идет о промежуточных репарациях в 3 тысячи евро гражданским людям, пострадавшим от такого насилия.

Пострадавшим от сексуального насилия во время войны выплатят компенсации в размере три тысячи евро на человека. Об этом говорится в сюжете ТСН, в котором рассказывается о конференции по восстановлению прав пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной.

Вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что речь идет о промежуточных репарациях гражданским людям, которые пострадали от сексуального насилия во время войны. Это единовременная выплата в 3 тысячи евро.

"Гарантируется полная конфиденциальность, есть правовое поле взаимодействия, которое позволяет минимизировать травматизацию. И это не только процесс идентификации, а это и процесс работы с психологами, взаимодействие, коммуникация, внедрение. Уникальный проект, потому что реализуется с правительством. Он уже сегодня является элементом будущей справедливости, ответственности РФ", - отметила она.

Супруга президента Украины Елена Зеленская сказала, что одна из задач - это вернуть человеку доверие к миру и показать, что не все в нем убийцы и насильники, что есть надежда, поддержка.

"Кроме репараций, это можно сделать через развитие многоуровневой системы восстановления ментального здоровья", - отметила она.

В сюжете отмечается, что сейчас генеральная прокуратура Украины расследует 274 дела о сексуальном насилии во время войны. Это задокументированные факты тех людей, которые нашли в себе силу говорить, но тех, кто этого не сделал значительно больше.

Также сообщается, что средства для выплат на промежуточные репарации будут предоставлены из Глобального фонда, а на первом этапе финансирование будет от правительств Франции и Бельгии. Первая фаза этого пилотного проекта продлится до октября месяца.

Сексуальное насилие оккупантов против мирных украинских жителей

Как сообщал УНИАН, журналисты американского издания New York Times опубликовали расследование сексуального насилия против мирных украинских жителей на деоккупированных территориях со стороны российских солдат.

В частности, есть доказательства того, что российские командиры знали об изнасилованиях или даже поощряли их, написало NYT со ссылкой на Ирину Диденко, представительницу прокуратуры по ведению дел сексуального насилия. В некоторых же случаях они отдавали, как утверждает Диденко, приказы насиловать или давали указания "пойти расслабиться".

Диденко говорит, что существует четкая модель поведения, когда российские войска оккупируют территорию: "Прибывают наземные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования".

В одном из случаев, который описывается в расследование, командир позволил солдатам войти в жилой дом, сам оставаясь снаружи. При этом было слышно, как солдат говорил: "Эту мы просто изобьем, а эту мы изнасилуем". В другом случае восемь российских солдат изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту.

В одном из ранее оккупированных сел Киевской области психологи обнаружили, что каждая девятая женщина подвергалась сексуальному насилию.

По словам прокуроров и городских властей, жертвы изнасилований неохотно говорят о случившемся, а на фоне войны ситуация ухудшается, поскольку их могут обвинить в сотрудничестве с российской армией.

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