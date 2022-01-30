В ведомстве заявляют, что ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой.

Посольство США обратилось к американским гражданам с рекомендацией покинуть территорию Украины и опубликовало возможные маршруты эвакуации.

"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США в Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Прежде всего посольство предлагает несколько вариантов для граждан США, желающих покинуть Украину по суше. В частности, через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Молдову. Отмечается, что из-за ограничений, связанных с COVID-19, требования к въезду в другие страны могут меняться и отличаться от требований к пассажирам, прибывающим на самолетах.

Также посольство информирует, что доступны коммерческие рейсы из международных аэропортов Украины.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что посольство США в Киеве "остается открытым" и продолжает предоставлять различные услуги. Всех граждан США в Украине просят заполнить онлайн-форму для поддержания связи с посольством.

"Это особенно важно, если вы планируете остаться в Украине", - подчеркивает ведомство.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Америка призвала граждан США в Украине рассмотреть возможность выезда в связи с усилением угрозы военных действий со стороны России.

Кроме того, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов их семей из посольства в Киеве.

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Министерство иностранных дел Украина в связи с новостями об эвакуации дипломатов некоторых стран призвало "не нагнетать" информационное поле и не "расшатывать" общество.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина - не "Титаник", и дипломаты не должны ее покидать.

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