Посол Китая поблагодарил украинский бизнес и правительство за содействие доставке в Украину гумпомощи для борьбы с коронавирусом

По его словам, в борьбе с коронавирусом бизнес Украины и Китая очень плотно взаимодействовал.

Посол Китая в Украине Фань Сяньжун поблагодарил за содействие в доставке в Украину гуманитарного груза стоимостью более 1 млн долл. для борьбы с коронавирусной инфекцией украинское правительство и бизнес, в частности, группу «Метинвест», которая профинансировала перелет самолета, доставившего гумпомощь.

Об этом Фань Сяньжун заявил в ходе пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", посвященной прибытию в Киев из Китая самолета с гуманитарной помощью.

«В борьбе с новым коронавирусом бизнес Украины и бизнес Китая действительно тесным образом взаимодействовали. В этой общей борьбе участвуют усилия всех соответствующих сторон: и центрального правительства, и регионального правительства, и предприятий. Бизнес тут необходим», - отметил он.

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В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков отметил, что компания не смогла остаться в стороне и приняла решение помочь в доставке данного груза в Украину.

«Это был жест солидарности с нашим Министерством иностранных дел, жест солидарности с нашим посольством в Китае, которое нам часто помогает, так как «Метинвест» является крупнейшим экспортером из Украины в Китай и одним из крупнейших импортеров из Китая. Поэтому наши связи с китайскими партнерами очень тесные. Сегодня компания «Метинвест» оплатила этот рейс для того, чтобы он смог доставить груз в Украину», - отметил он.

Также гендиректор «Метинвеста» сообщил, что компания и ее акционеры и в дальнейшем намерены оказывать поддержку украинскому правительству и гражданам страны в борьбе с коронавирусом.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня, в Киев из Китая прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 с грузом гуманитарного назначения для противодействия распространению COVID-19 стоимостью более 1 млн долл.

Груз объемом в 125 куб. м содержит более 1 миллиона защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19.

В состав гумпомощи также входят десять аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем Alibaba Group Джеком Ма.

Группа «Метинвест» профинансировала доставку этого груза из Китая в Украину. Организация перелета обошлась компании в 250 тыс. долл.

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