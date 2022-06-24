Из-за пожара на свалке каждую секунду в воздух выбрасывается большое количество химического яда, который вдыхают горожане.

В Мариуполе третьи сутки продолжается пожар на законсервированном мусорном полигоне.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ко всем бедам в городе добавилась еще одна. Пожар на законсервированном мусорополигоне в районе ул. Флотской. Третий день подряд дым и вонь окутывает Приморский район города", - отметил он.

По словам Андрющенко, из-за пожара на свалке каждую секунду в воздух выбрасывается большое количество химического яда, который вдыхают горожане.

Он добавил, что никаких мер для локализации или тушения огня оккупанты не предпринимают.

"Оккупанты не имеют мощностей для этого. Последствия такого поведения будут катастрофические. Наиболее циничная деталь - модульные дома "живого щита" строятся в непосредственной близости от свалки на расстоянии до 1,5 километров. Вся забота оккупантов в одном флаконе", - подчеркнул советник мэра.

Как сообщал УНИАН ранее, в Мариуполе взрослых мужчин мобилизуют под видом трудоустройства в охранную фирму, а подростков записывают в молодежные военно-патриотические организации.

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