Принятое решение не противоречит международному праву.

Население, которое незаконно переселилось в Крым во время российской оккупации, после освобождения полуострова должно будет его покинуть.

Об этом заявила в интервью "Укринформу" постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"Все просто, и это не противоречит международному праву. То население, которое приехало незаконно на территорию полуострова, должно покинуть Автономную Республику Крым", - подчеркнула она.

По словам Ташевой, речь не идет о насильственном выселении. Это будет добровольный выезд людей с территории, на которую они незаконно въехали.

Позднее они могут подать официальную заявку в украинские органы, обратиться за разрешением на проживание и изложить основания, почему Украина должна предоставить им такую ​​возможность.

Напомним, ранее у Зеленского допустили возвращение Крыма военным путем, когда наступит время.

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