Мать ребенка потеряла ногу, она находится на искусственной вентиляции легких.

2-месячная девочка, которая была тяжело ранена в результате вражеского обстрела в пригороде Херсона 13 ноября, находится в больнице. Когда россияне накрыли Херсонщину огнем, ребенок находился в машине вместе с мамой и дедушкой.

О состоянии девочки и ее мамы рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он также обнародовал фото ребенка.

"Этот ангелочек вчера стал жертвой российских террористов. Благодаря заботливым рукам наших врачей удалось миновать беды. Младенец все еще находится в среднем состоянии тяжести, но главное, что состояние не ухудшается. По результатам проведенных исследований, у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб легких и почек", – рассказал чиновник.

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По его словам, сейчас тяжелораненую мать ребенка поддерживают с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Женщина перенесла ампутацию части левой ноги, правую врачам удалось спасти.

Сейчас решается вопрос финансовой поддержки семьи. Речь идет о выплатах из городского и областного бюджетов, а также от общества Красного Креста Украины.

"К сбору средств для дальнейшего лечения матери и дочери присоединились и наши добрые друзья – Фонд общины города Херсон "Защита". Они открыли сбор в поддержку семьи", – сообщил чиновник.

В ОВА уточнили, что мать ребенка перенесла ампутацию левой ноги на уровне нижней трети бедра, на правую — наложен аппарат внешней фиксации. Заместитель начальника Херсонской ОВА Ярослав Шанько сообщил, что планируется перевозка младенца и ее мамы в Одессу, где они будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию.

Обстрел пригорода Херсона: что известно об инциденте

13 ноября, в пригороде Херсона российская армия нанесла удар по автомобилю. Там находились трое людей, в том числе маленький ребенок.

Известно, что семья возвращалась домой после медосмотра. Из-за попадания машина загорелась: 36-летняя мать 2-месячной девочки получила травматическую ампутацию ног, медики борются за ее жизнь.

Дедушка ребенка погиб – сгорел в машине. Вчера речь шла о том, что у маленькой девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. По факту этого происшествия открыто уголовное производство.

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