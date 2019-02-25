Футболисты Манчестер Сити не дали украинцу Зинченко уронить еще один трофей (видео)

В прошлом году Александр нечаянно уронил на газон чемпионский кубок АПЛ.

Футболисту сборной Украины и "Манчестер Сити" Александру Зинченко, который в составе своего клуба в воскресенье выиграл Кубок английской лиги, не позволили поднять выигранный трофей во время церемонии вручения награды.

Издание Sky Sport опубликовало ролик с церемонии награждения, на котором видно, как игроки "Сити" передают трофей друг другу. Однако защитник "Сити" Эмерик Ляпорт не передал кубок Александру Зинченко.

❌🏆 - No trophy lift for Zinchenko! 😂



Savage from @Laporte! 👀 pic.twitter.com/J9I5G8ifLE — Sky Sports Football (@SkyFootball) February 24, 2019

Возможно, это произошло случайно, но журналисты выдвинули свою версию: прошлой весной, во время вручения чемпионского кубка Премьер-лиги, Зинченко умудрился уронить трофей. Тогда все веселились, прыгали, и Александр нечаянно спиной задел кубок, который в результате упал.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко выиграл свой третий трофей за "Манчестер Сити" - Кубок лиги.