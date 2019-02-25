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Футболисты Манчестер Сити не дали украинцу Зинченко уронить еще один трофей (видео)

11:51, 25 февраля 2019
Футбол
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Александр Зинченко в составе "Манчестер Сити" выиграл Кубок лиги-2019 / REUTERS

Футболисту сборной Украины и "Манчестер Сити" Александру Зинченко, который в составе своего клуба в воскресенье выиграл Кубок английской лиги, не позволили поднять выигранный трофей во время церемонии вручения награды.

Издание Sky Sport опубликовало ролик с церемонии награждения, на котором видно, как игроки "Сити" передают трофей друг другу. Однако защитник "Сити" Эмерик Ляпорт не передал кубок Александру Зинченко.

Возможно, это произошло случайно, но журналисты выдвинули свою версию: прошлой весной, во время вручения чемпионского кубка Премьер-лиги, Зинченко умудрился уронить трофей. Тогда все веселились, прыгали, и Александр нечаянно спиной задел кубок, который в результате упал.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко выиграл свой третий трофей за "Манчестер Сити" - Кубок лиги.

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити