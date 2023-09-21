Совет ЕС сначала попытается принять решение единогласно во время заседания министров внутренних дел стран ЕС. Если Варшава начнет прибегать к блокировке, решение примут большинством.

Совет Европейского союза по рекомендации Еврокомиссии должен продлить действие директивы о временнй защите для беженцев из Украины до 2025 года.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах, решение должно быть принято, 28 сентября. Продление директивы не потребует единогласного голосования и может быть одобрено квалифицированным большинством голосов.

Совет ЕС сначала попытается утвердить решение единогласно во время заседания министров внутренних дел стран ЕС, чтобы продемонстрировать единство ЕС. Но если Варшава начнет прибегать к блокировке, решение примут большинством.

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Пока только Польша выдвигала возражения относительно продления временной защиты. Сейчас Варшава требует увеличения финансирования от ЕС на содержание беженцев.

Как заявил в комментарии Радио Свобода еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николя Шмит, после утверждения продолжения этой директивы страны-члены будут обязаны ее выполнять,

"Это директива, а не рекомендация", – сказал еврокомиссар, комментируя заявления от представителя польского правительства о том, что Польша в следующем году не продлит временную защиту для украинцев.

"Надеюсь, что если это решение будет принято, то страны-члены ЕС все-таки его будут выполнять, потому что если они не будут выполнять его должным образом, они должны будут доложить нам, как они будут обращаться с лицами, которые все еще находятся в их странах и нуждаются в защите", – сказал Шмит.

Временная защита украинцев в Европе

Директиву о временной защите приняли 4 марта 2022 года сроком на 12 месяцев. После этого ее действие продлили на год.

19 сентября 2023 года Европейская комиссия сообщила, что предлагает продлить временную защиту для беженцев из Украины с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года. Комиссия считает, что причины для временной защиты остаются, и поэтому временная защита должна быть продлена в качестве необходимого ответа на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой в Европейском Союзе. Предложение Еврокомиссии должен поддержать Европейский Совет.

Украинцы в Польше

В декабре 2022 года Польша сообщила, что меняет условия приема украинских беженцев. Сообщалось, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения только в первые 120 дней с момента первого приезда в Польшу.

30 января 2023 года Польша обновила правила повторного въезда для беженцев из Украины. Сообщалось, что если украинский беженец не выполнит указанные условия, он может потерять социальные льготы.

В Польше закрыли крупнейший в стране центр приема украинских беженцев. Он расположен в Надаржине примерно в 30 км от Варшавы. По словам пресс-секретаря Мазовецкого края, центр предусматривался как временный. Его закрытие было обосновано тем, что количество украинцев беженцев, прибывающих в регион, было ничтожно мало.

По состоянию на 16 сентября 2023 года украинские беженцы уезжали из Польши в Германию. Исследование показало, что на решение беженцев переехать из Польши в Германию больше всего повлиял социальный фактор.

20 сентября в Польше заговорили о вероятности прекращения помощи украинским беженцам со следующего года. Об этом заявил официальный представитель правительства Петр Мюллер. С начала полномасштабного вторжения России Польша взяла на себя наибольшее количество украинских беженцев - более 1,5 миллиона.

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