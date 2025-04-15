В то же время администрация Трампа предусматривает сохранение взносов только для отдельных организаций, таких как МАГАТЭ и ICAO.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует резкое сокращение финансирования НАТО и ООН. Это предусмотрено новым бюджетным меморандумом.

Как сообщает Washington Post, Белый дом предлагает радикально урезать внешнеполитическое финансирование США, в частности финансовую поддержку международных организаций. Согласно документу, планируется:

сокращение финансирования международных организаций почти на 90%, в частности предусмотрено прекращение взносов в ООН, НАТО и еще 20 структур;

полное сворачивание миротворческих программ, финансируемых США через ООН, аргументируя это "недавними провалами миссий".

В то же время документ предусматривает сохранение взносов только для отдельных организаций, например МАГАТЭ и ICAO.

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Эксперты и чиновники обеспокоены предложением администрации Трампа. Джулианна Смит, бывший посол США в НАТО, отметила:

"Это действительно влияет на основу того, как работает альянс, и может нанести сокрушительный удар по единству альянса".

Также среди предложений документа - интеграция агентства USAID в Госдепартамент и уменьшение общего бюджета внешней политики на 48% (до $28,4 млрд). В случае принятия документа финансирование гуманитарной помощи сократится на 54%, а глобального здравоохранения - на 55%.

Бюджет пока не утвержден Конгрессом. В Госдепартаменте предупреждают о риске массовых увольнений, закрытия консульств и деморализации персонала.

"По сути, это уничтожение наших международных инструментов влияния", - заявил Бретт Бруен, экс-чиновник Госдепа.

Сокращение финансирования в США

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон официально закрывает 83% программ USAID. Он добавил, что после консультаций с Конгрессом остальные программы должны передать Госдепартаменту для более эффективного администрирования.

"На 5200 контрактов, которые сейчас отменяются, были потрачены десятки миллиардов долларов способом, который не служил (а в некоторых случаях даже вредил) основным национальным интересам США", - пояснил Рубио.

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