Депутат мечтает, чтобы его оппонент сошел с "неверного пути".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко решил продолжить скандал с внефракционным депутатом Гео Леросом. После потасовки и драки, которая произошла 9 сентября в Раде, скандальный политик пошел в церковь.

В своем Telegram-канале Тищенко сообщил, что он "помолился за здоровье" Лероса.

Политик опубликовал фото из церкви, на нем он ставит свечи. Тищенко использовал даже такую возможность для пиара, хотя хвастовство религией и молитвами - не лучший метод для раздувания скандала.

Читайте такжеВ Украине запретили сексизм и гендерные стереотипы в рекламе"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - написал политик.

Сам Гео Лерос пока не отреагировал на поступок Тищенко, однако он едва ли обрадуется подобным высказыванием о "неверном пути".

Потасовка Тищенко и Лероса - что известно

9 сентября Николай Тищенко пытался стянуть с парламентской трибуны Гео Лероса. Это произошло во время выступления Лероса в Верховной Раде, во время которого он критиковал деятельность Офиса президента;

Ситуацию с потасовкой сам Тищенко объяснил тем, что Лерос пытался обидеть президента и говорил не по теме. Именно поэтому он якобы решил стащить его с трибуны;

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что и Тищенко, и Лерос, должны быть наказаны. Согласно Регламенту парламента они могли получить до пяти дней отстранения от участия в пленарных заседаниях;

После этого в "Слуге народа" допустили исключение Тищенко из фракции за драку с Леросом.

Кроме этого УНИАН уже сообщал, что летом Тищенко устроил драку с коллегой по фракции Александром Куницким.

Автор: Полина Кузенко