"Полярный экспресс" будет курсировать 19-20 декабря, а также от 25 декабря до 7 января включительно без выходных.

Сегодня, 19 декабря, в День святого Николая в Киеве детская железная дорога начала работу праздничного поезда "Полярный экспресс".

Читайте такжеВ Харькове открытие елки пройдет " по-тихому"Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

"В частности," Полярный экспресс "будет курсировать 19-20 декабря, а также от 25 декабря до 7 января включительно без выходных", - говорится в сообщении.

В указанные дни поезд будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский Детский", в Сырецком парке столицы, в:

10:30;

11:50;

13:10;

14:30;

15:50;

17:10.

Как отмечается, также пассажиры могут посетить музей истории Юго-Западной железной дороги в сопровождении экскурсовода.

Что этому предшествовало

С 28 декабря "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы на зимние праздники.

Кроме того, поезда будут делать больше остановок для обеспечения проезда к горнолыжным курортам.

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Автор: УНИАН