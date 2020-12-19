Сегодня, 19 декабря, в День святого Николая в Киеве детская железная дорога начала работу праздничного поезда "Полярный экспресс".
Читайте такжеВ Харькове открытие елки пройдет " по-тихому"Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.
"В частности," Полярный экспресс "будет курсировать 19-20 декабря, а также от 25 декабря до 7 января включительно без выходных", - говорится в сообщении.
В указанные дни поезд будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский Детский", в Сырецком парке столицы, в:
- 10:30;
- 11:50;
- 13:10;
- 14:30;
- 15:50;
- 17:10.
Как отмечается, также пассажиры могут посетить музей истории Юго-Западной железной дороги в сопровождении экскурсовода.
Что этому предшествовало
- С 28 декабря "Укрзализныця" запускает дополнительные рейсы на зимние праздники.
- Кроме того, поезда будут делать больше остановок для обеспечения проезда к горнолыжным курортам.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram