В столице детская железная дорога запустила "Полярный Экспресс" / фото facebook / Ukrzaliznytsia

Сегодня, 19 декабря, в День святого Николая в Киеве детская железная дорога начала работу праздничного поезда "Полярный экспресс".

Читайте такжеВ Харькове открытие елки пройдет " по-тихому"Об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

"В частности," Полярный экспресс "будет курсировать 19-20 декабря, а также от 25 декабря до 7 января включительно без выходных", - говорится в сообщении.

В указанные дни поезд будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский Детский", в Сырецком парке столицы, в: 

  • 10:30;
  • 11:50;
  • 13:10;
  • 14:30;
  • 15:50;
  • 17:10.

Как отмечается, также пассажиры могут посетить музей истории Юго-Западной железной дороги в сопровождении экскурсовода.

Что этому предшествовало

фото facebook/Ukrzaliznytsia

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Автор: УНИАН