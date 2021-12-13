В случае нарушения их прав граждане выбирают преимущественно мирные и ненасильственные методы для защиты своих прав и свобод.

Количество украинцев, которые чувствуют нарушение своих прав и свобод и которые не чувствуют этого, уравнялась и составляет 50%.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал доктор социологических наук Александр Шульга, презентуя результаты социологического исследования Украинского института будущего (UIF) относительно политических настроений украинцев по состоянию на конец 2021 года.

Читайте такжеСоциологи узнали, какие угрозы украинцы считают самыми большимиПо его словам, половина граждан (50%) чувствуют нарушение их прав и свобод, противоположного мнения придерживаются тоже 50%.

Шульга отметил, что после того, как в октябре впервые за текущий год количество тех, кто испытывает нарушения их прав, превышало количество тех, кто этого не чувствует, в конце года настроения граждан фактически вернулись к показателям, которые были в начале года.

"Зафиксировалась у нас тенденция в течение года - молодежь у нас менее склонна чувствовать, что их права нарушаются, старшее поколение это чувствует", - уточнил он.

Эксперт также добавил, что на Донбассе доля тех, кто чувствует нарушение своих прав и свобод, является самой высокой – 58%, а наименьшей она является на Западе – 45%.

В то же время данные опроса свидетельствуют, что в случае нарушения их прав граждане выбирают преимущественно мирные и ненасильственные методы для защиты своих прав и свобод.

Читайте такжеСоциологи выяснили, поддерживают ли украинцы идею экономического паспорта"На первом месте сбор подписей (26%), на втором - санкционированные митинги и акции (20%), а на третьем - электронные петиции (14%)... В то же время есть у нас 13%, которые готовы к перекрытию дорог", - рассказал Шульга.

Он также добавил, что в целом радикальные акции набирают не более 5-6% и существенно отстают от умеренных мер.

Кроме того, количество граждан, которые вообще не готовы защищать свои права, составляет 42% и существенно не меняется с февраля.

Социологическое исследование проводилось по всей территории Украины среди 2 тыс. 400 респондентов методом face-to-face с 28 ноября по 10 декабря. Выборка представляет взрослое население Украины (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

Напомним, согласно опросу почти 70% украинцев оценивают направление развития событий в стране как неправильный.

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Автор: Антонина Доломанжи