Основными двумя проблемами в Украине граждане называют низкие зарплаты и пенсии, а также войну на Донбассе.

Почти 70% украинцев оценивают направление развития событий в стране как неправильный.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказал доктор социологических наук Александр Шульга, презентуя результаты социологического исследования Украинского института будущего (UIF) относительно политических настроений украинцев по состоянию на конец 2021 года.

По его словам, большинство граждан (67%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное, а правильным его считают 19% опрошенных, и еще 14% не определились.

В то же время 52% опрошенных негативно характеризуют развитие событий в их области, а 28% - положительно.

Лучше всего респонденты оценивают события, которые происходят в их населенном пункте, 39% из них оценивают направление их развития как правильное (против 47%, которые негативно оценивают эти события).

Шульга отметил, что по сравнению с февральским опросом доля негативных оценок на конец года немного меньше – 67% к 74%, и в то же время несколько больше доля положительных оценок: 19% против 14% в начале года.

"То есть немножко улучшения произошло, хотя это условное улучшение, и, как и в предыдущие годы, преобладают негативные оценки относительно движения событий в Украине", - пояснил он.

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Социолог также рассказал, что двумя основными проблемами в Украине, по сравнению с другими, граждане называют низкие зарплаты, пенсии (38%), а также войну на Донбассе (38%).

"На втором месте также две проблемы: высокие коммунальные тарифы, введение тарифа за транспортировку (33%) и коррупция (31%)... На условном третьем месте стоит проблема роста цен на основные виды товаров (28%)", - добавил Шульга.

По его словам, проблема пандемии коронавируса (24%) несколько утратила свою актуальность по сравнению с октябрем, хотя ее вспоминают гораздо чаще, чем в начале года.

Как проводился опрос

Социологическое исследование проводилось по всей территории Украины среди 2 тыс. 400 респондентов методом face-to-face с 28 ноября по 10 декабря. Выборка представляет взрослое население Украины (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.

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Автор: Антонина Доломанжи