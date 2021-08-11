Он уже представлен коллективу.

Национальную полицию Украины в городе Киеве возглавил начальник полиции Полтавской области, полковник Иван Выговский.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил Андрей Крищенко, который подал в отставку с должности главы полиции Киева.

Отвечая на вопрос УНИАН, кто возглавит полицию Киева после него, и действительно ли это будет Выговский, Крищенко сообщил: "только что министр внутренних дел представил Ивана Выговского, полковника полиции, руководителем полиции Киева".

На уточнение, что Крищенко может сказать о кандидатуре Выговского, он отметил, что им особо не приходилось общаться.

Читайте такжеКлименко ответил на слухи об отставке Крищенко: продолжает руководить полицией Киева"Мы не работали вместе как-то плотно, только общались, возможно как руководители. Поэтому все оценки, я думаю, предоставит руководство и общество. Но это большое доверие, высказанное руководителем. И я думаю, он будет пытаться ее оправдать", - отметил Крищенко.

Отставка Андрея Крищенко

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД, которое он занимал с 2014 года.

Через два дня Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский выдвинул на пост министра внутренних дел кандидатуру главы комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, а 16 июля Совет одобрил это предложение.

5 августа появилась информация о том, что Андрей Крищенко уходит с должности начальника полиции Киева. В отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в городе Киеве заявили, что ничего об этом не знают.

11 августа Крищенко сообщил, что ушел с должности начальника столичной полиции.

Автор: Таня Поляковская