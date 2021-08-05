Он продолжает работать руководителем полиции Киева.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко находится на рабочем месте и продолжает выполнять служебные обязанности.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказала пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

"Андрей Крищенко продолжает работать руководителем полиции Киева. Сегодня находится на месте. Вся полиция Киева работает в штатном режиме. Вчера, видимо, все отслеживали событие в столице, когда он вместе с руководством Нацполиции выезжал на вызов к Кабинету министров Украины, где задерживали мужчину с гранатой. То есть, руководитель полиции Киева продолжает выполнять служебные обязанности и находится на месте", - сказала Гирдвилис.

При этом, она сказала, что не имеет информации о том, что якобы Крищенко написал заявление об отставке.

Читайте такжеСМИ сообщают об отставке Крищенко, но в полиции Киева об этом ничего не знают"Наш руководитель сегодня находится на работе, так как и все мы", - добавила она.

Сообщения об отставке Крищенко

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что Крищенко подал в отставку с должности начальника столичной полиции.

Как сообщал УНИАН, его назначили заместителем главы Национальной полиции Украины - начальником Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в декабре 2015 года.

Автор: Виталий Саенко